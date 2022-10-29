ВСУ за пятницу сбили два самолета и вертолет. В Донецкой области накрыли 300 оккупантов

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке субботы, 29 октября, сообщает, что в результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины в районе населенного пункта Майорск (Донецкая область) уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка. Когда именно был нанесен удар, Генштаб не уточняет.

Кроме того, в населенном пункте Краснопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Украинская авиация в течение пятницы, 28 октября, нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. "На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА врага", говорится в сообщении Генштаба.

Также указывается, что украинская артиллерия и ракетные войска поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и других важных военных объектов противника.