В Донецкой области ВСУ строят дополнительную линию фортификационных сооружений

На деоккупированных территориях Донетчины принимаются дополнительные меры по строительству оборонительных фортификационных сооружений. Об этом сказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Риски все учтены… На деоккупированных территориях под четкой координацией военного командования нами принимаются дополнительные меры по строительству оборонительных фортификационных сооружений.

На деоккупированных территориях Донетчины – в Лиманской и Святогорской громадах работа продолжается и ее очень много. Впрочем, можно уже сказать с уверенностью, что жизнь там возвращается. Там идет и консервация возобновляемых домов, понимание, где, в каких локациях, городах люди будут проходить осенне-зимний период. Это те, которые не будут эвакуироваться с территории области", – добавил Кириленко.