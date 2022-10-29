Достигнута отметка в 70 тысяч убитых. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные потерь россиян на захватнической войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 550 оккупантов. Общее число убитых солдат противника возросло за отметку в 70 тысяч и сейчас составляет 70250 человек.

Кроме этого было уничтожено 90 единиц техники, в том числе 19 танков, один вертолет и один самолет.

Отметим, что Генштаб в сегодняшней сводке не сообщил, на каком именно направлении противник понес больше всего потерь.

В общем, эти потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: