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Россияне врут о своих успехах в районе Бахмута, - ISW

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Оккупанты имеют большие потери

Россияне врут о своих успехах в районе Бахмута, - ISW

Новина українською

Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, делая вид, якобы достигли успехов по крайней мере в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины. Об этом сообщил американский Институт исследования войны.

"Российские войска не достигают значительного прогресса в районе Бахмута Донецкой области или в других местах вдоль линии фронта.

Россияне продвигают нарратив о значительном прогрессе в Бахмуте, что, вероятно, улучшит моральный дух российских войск и улучшит личное положение финансиста "группы Вагнера" Евгения Пригожина, чьи войска в значительной степени ответственны за минимальные успехи в этом районе.

Оккупанты осуществили ограниченное продвижение к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Пригожин признал медленный темп наземных операций группы вокруг Бахмута 23 октября и заявил, что силы Вагнера продвигаются лишь на 100-200 м в день. Это, по его утверждению, является нормальной скоростью для современного наступления. Заявления россиян, как отмечается, на самом деле являются преувеличенными", - написано в отчете организации.

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В статье: война с россией Бахмут
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Источник:
ISW

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