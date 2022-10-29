Россияне врут о своих успехах в районе Бахмута, - ISW
Оккупанты имеют большие потери
Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, делая вид, якобы достигли успехов по крайней мере в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины. Об этом сообщил американский Институт исследования войны.
"Российские войска не достигают значительного прогресса в районе Бахмута Донецкой области или в других местах вдоль линии фронта.
Россияне продвигают нарратив о значительном прогрессе в Бахмуте, что, вероятно, улучшит моральный дух российских войск и улучшит личное положение финансиста "группы Вагнера" Евгения Пригожина, чьи войска в значительной степени ответственны за минимальные успехи в этом районе.
Оккупанты осуществили ограниченное продвижение к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Пригожин признал медленный темп наземных операций группы вокруг Бахмута 23 октября и заявил, что силы Вагнера продвигаются лишь на 100-200 м в день. Это, по его утверждению, является нормальной скоростью для современного наступления. Заявления россиян, как отмечается, на самом деле являются преувеличенными", - написано в отчете организации.
Популярное сейчас
- Яремчук не попал в заявку Брюгге на следующий матч чемпионата не из-за травмы
- ВСУ за пятницу сбили два самолета и вертолет. В Донецкой области накрыли 300 оккупантов
- Президент Вереса Надеин: Началась грязная игра против Павелко, типичная заказуха
- "Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии". Штайнмайер – о впечатлениях от визита в Украину
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Новости по теме
- 18:57 Украинские На Запорожье уничтожено 5 грузовиков с бк, 3 орудия, и склад. Ранено до 110 россиян - сводка Генштаба ВСУ за 28 октября
- 19:25 Украинские Мародерство россиян, потери чмобиков, "убитая" техника - сводка Генштаба ВСУ за 27 октября
- 19:38 Украинские 60 погибших россиян на Луганщине,10 из них - офицеры - сводка Генштаба за 26 октября