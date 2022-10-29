Из-за взрывов в Севастополе россияне перекрыли бухту
А что случилось?
JALITA/Автор невідомий. Ілюстративне фото
Утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе и ТАСС.
"Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены", - говорится в заявлении оккупантских медиа.
В то же время россияне перекрыли бухты. Паромы и катера не курсируют.
Правда, местные очевидцы сообщают о пяти взрывах на складе в Севастополе. Также тамошние телеграмм-каналы отмечают, что с начала войны не слышали столь сильных взрывов.
Осторожно в видео присутствует ненормативная лексика.
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