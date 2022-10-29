Британская разведка считает, что россияне собираются ускорить выход из Херсона

Британская разведка считает, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествуют намерениям россии ускорить выход из этого района. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны.

27 октября назначенный россией губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон. 26 октября Сальдо также заявил, что россия вывезла останки известного русского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина с его захоронения в херсонском соборе к востоку от Днепра.