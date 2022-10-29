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Британская разведка считает, что россияне собираются ускорить выход из Херсона

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Англичане видят признаки такого шага

Британская разведка считает, что россияне собираются ускорить выход из Херсона

фото из свободных источников

Новина українською

Британская разведка считает, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествуют намерениям россии ускорить выход из этого района. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны.

27 октября назначенный россией губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон. 26 октября Сальдо также заявил, что россия вывезла останки известного русского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина с его захоронения в херсонском соборе к востоку от Днепра.

"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с российским завоеванием украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения. Это символический вывоз Потемкина и отток гражданского населения, вероятно, предшествуют намерениям . этого района", - считает британская разведка.

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В статье: война с россией Херсон британская разведка
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Источник:
DefenceHQ

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