Британская разведка считает, что россияне собираются ускорить выход из Херсона
Англичане видят признаки такого шага
фото из свободных источников
Британская разведка считает, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествуют намерениям россии ускорить выход из этого района. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны.
27 октября назначенный россией губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон. 26 октября Сальдо также заявил, что россия вывезла останки известного русского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина с его захоронения в херсонском соборе к востоку от Днепра.
"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с российским завоеванием украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения. Это символический вывоз Потемкина и отток гражданского населения, вероятно, предшествуют намерениям . этого района", - считает британская разведка.
Популярное сейчас
- Ломаченко и Ортис дали последние комментарии перед поединком
- Гайдай: ВСУ почти взяли под контроль трассу Сватово-Кременная
- Зеленский: Уже скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну
- Андриюк: Павелко сейчас – за границей. В Украине его ждет вручение подозрения в уголовном производстве
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Новости по теме
- 11:26 Украинские россия достроила баржевую переправу в Херсонской области, - Британская разведка
- 10:45 Украинские рф могут вывести войска из Херсонской области и нанести удар по Каховской ГЭС – ISW, британская разведка
- 10:19 Украинские В британской разведке рассказали, с какой дилеммой столкнулись россияне на Херсонском направлении