Ломаченко – Ортис: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка октября

UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию главного поединка октября в легком весе Ломаченко – Ортис

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) в битве легковесов сойдутся украинец Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) и американец Джемейн Ортис (16-0-1; 8 КО). Несомненно, нас с Вами ожидает главный поединок октября.

Анонс и прогноз на бой Ломаченко - Ортис

В декабре 2021 года украинский боксер победил ганца Ричарда Комми. По сценарию, который выстроили для Ломаченко его промоутеры и тренерский штаб, наш спортсмен в 2022 году должен был выйти на поединок за титул абсолютного чемпиона мира. Однако вмешались обстоятельства непреодолимой силы – страна 404 (которая в народе называется россия) совершила вооруженную полномасштабную агрессию против нашего государства. Василий сделал свой выбор (хотя организация поединка против Камбососа – к тому времени абсолютного чемпиона мира, уже висела в воздухе) в пользу защиты своей страны и стал в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровска.

В конце августа Украина дала разрешение Ломаченко выехать за пределы государственной границы и начать подготовку к следующему поединку. Соперником был избран небитый ранее американец Джемейн Ортис, который к его чести сразу согласился на предложение. Юридически для Василия этот бой рейтинговый, а фактически – снова шанс на битву за четыре пояса (на этот раз против Девина Хэйни).

Все самые яркие моменты боя Ломаченко - Ортис доступны в режиме Live в нашем Telegram