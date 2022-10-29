Советник мэра Мариуполя: В городе слышны взрывы и зафиксирована работа ПВО

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе сегодня неспокойно.

В том числе источники в городе отмечают применение оккупантами системы ПВО С-300. Это может быть связано с военной ситуацией по линии Угледара/Волоновахи.

"Звуки "отлетов" слышно: – в Центральном районе в районе рынка Азовской (рядом с новым российским кварталом); – в Левобережном районе в районе бывшего Пивзавода”, – написал Андрющенко в своем телеграмм-канале.

Также советник мэра добавил, что были слышны взрывы в районе площади Победы в Левобережном районе. Но там была зафиксирована простая детонация снарядов из-за сноса домов.