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Советник мэра Мариуполя: В городе слышны взрывы и зафиксирована работа ПВО

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Работают по целям на фронте, относительно неподалеку

Советник мэра Мариуполя: В городе слышны взрывы и зафиксирована работа ПВО

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе сегодня неспокойно.

В том числе источники в городе отмечают применение оккупантами системы ПВО С-300. Это может быть связано с военной ситуацией по линии Угледара/Волоновахи.

"Звуки "отлетов" слышно:

– в Центральном районе в районе рынка Азовской (рядом с новым российским кварталом);

– в Левобережном районе в районе бывшего Пивзавода”, – написал Андрющенко в своем телеграмм-канале.

Также советник мэра добавил, что были слышны взрывы в районе площади Победы в Левобережном районе. Но там была зафиксирована простая детонация снарядов из-за сноса домов.

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В статье: война с россией Петр Андрющенко
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