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Россияне после паузы снова атаковали Запорожье – Глава ОВА

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Есть попадание в промышленное здание

Россияне после паузы снова атаковали Запорожье – Глава ОВА

россми

Новина українською

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты после паузы снова атаковали Запорожье:

“После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры.

Последствия террористической атаки уточняются.

Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки”, - заявил чиновник в 12:45.

Потом, через 48 минут, Старух опубликовал новое обращение в своем телеграмм-канале:

“К счастью, после новой ракетной атаки врага все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание.

Сегодняшнее событие в который раз напоминает: нужно постоянно оставаться бдительными и осторожными”, - говорится в сообщении.

Отметим, что два дня назад россияне обстреляли окрестности и пригороды Запорожья.

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В статье: война с россией Александр Старух
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