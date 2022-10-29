Россияне после паузы снова атаковали Запорожье – Глава ОВА
Есть попадание в промышленное здание
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Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты после паузы снова атаковали Запорожье:
“После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры.
Последствия террористической атаки уточняются.
Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки”, - заявил чиновник в 12:45.
Потом, через 48 минут, Старух опубликовал новое обращение в своем телеграмм-канале:
“К счастью, после новой ракетной атаки врага все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание.
Сегодняшнее событие в который раз напоминает: нужно постоянно оставаться бдительными и осторожными”, - говорится в сообщении.
Отметим, что два дня назад россияне обстреляли окрестности и пригороды Запорожья.
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