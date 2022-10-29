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Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке

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Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке

СтратКом ЗСУ/Автор невідомий

Новина українською

Центр стратегических коммуникации ВСУ сообщил, что российские оккупанты забрали всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке:

“Это видно на спутниковых снимках за 27 октября. Стоит вспомнить, что с начала оккупации Херсонщины даже постоянные уничтожения кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту не были поводом для них покинуть позицию”, - говорится в сообщении СтратКома.

Отметим, что село Чернобаевка расположено в 10 километрах к северо-западу от Херсона на трассе на Николаев. Этот населенный пункт был оккупирован еще с начала марта, а также использовался, как пункт дислокации российской захватнической армии.

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В статье: война с россией
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