Россияне вывели всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке

Центр стратегических коммуникации ВСУ сообщил, что российские оккупанты забрали всю свою технику с аэродрома в Чернобаевке:

“Это видно на спутниковых снимках за 27 октября. Стоит вспомнить, что с начала оккупации Херсонщины даже постоянные уничтожения кацапской техники силами ВСУ в этом аэропорту не были поводом для них покинуть позицию”, - говорится в сообщении СтратКома.

Отметим, что село Чернобаевка расположено в 10 километрах к северо-западу от Херсона на трассе на Николаев. Этот населенный пункт был оккупирован еще с начала марта, а также использовался, как пункт дислокации российской захватнической армии.