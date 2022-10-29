Минобороны россии: Подготовка атаки Киева на Севастополь велась под руководством британцев
Тех самых воображаемых "британских экспертов"?
Фото з відкритих джерел
Минобороны россии прокомментировало утреннюю атаку на Севастополь:
“В атаке киевского режима были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.
Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены”, - говорится в отчете Миноброны России.
Также было заявлено о якобы участии в атаке иностранных специалистов:
“Подготовка террористической атаки киевского режима на Севастополь велась под руководством британских специалистов, которые находятся в Очакове на Николаевщине.
Представители этого же британского подразделения принимали участие в планировании и реализации терактов по подрыву "Северных потоков", - продолжает Минобороны.
Кроме этого Севастопольский губернатор заявил, что городские камеры наблюдения и видеопотоки из них будут закрыты для гражданских. А теми фрагментами видео, которые попали в Интернет, займутся спецслужбы.
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