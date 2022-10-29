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Минобороны россии: Подготовка атаки Киева на Севастополь велась под руководством британцев

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Тех самых воображаемых "британских экспертов"?

Минобороны россии: Подготовка атаки Киева на Севастополь велась под руководством британцев

Фото з відкритих джерел

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Минобороны россии прокомментировало утреннюю атаку на Севастополь:

“В атаке киевского режима были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены”, - говорится в отчете Миноброны России.

Также было заявлено о якобы участии в атаке иностранных специалистов:

“Подготовка террористической атаки киевского режима на Севастополь велась под руководством британских специалистов, которые находятся в Очакове на Николаевщине.

Представители этого же британского подразделения принимали участие в планировании и реализации терактов по подрыву "Северных потоков", - продолжает Минобороны.

Кроме этого Севастопольский губернатор заявил, что городские камеры наблюдения и видеопотоки из них будут закрыты для гражданских. А теми фрагментами видео, которые попали в Интернет, займутся спецслужбы.

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В статье: война с россией
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