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россия уже в следующем году может применить иранские баллистические ракеты, - Буданов

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ВСУ будут вынуждены противостоять новым угрозам

россия уже в следующем году может применить иранские баллистические ракеты, - Буданов

Фото – Віталій Носач, РБК-Україна

Новина українською

Уже в следующем году россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Об этом сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

О том, что москва пытается получить от Ирана такое оружие недавно сообщали СМИ. россия продолжает официально отрицать получение иранских вооружений, хотя есть многочисленные свидетельства применения против Украины дронов-камикадзе "Шахед".

Буданов считает угрозу иранских баллистических ракет серьезной, поскольку они в отличие от российских, отличаются довольно высокой точностью, очень высокой скоростью, и эти качества были доказаны в боевых условиях.

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В статье: Иран война с россией Кирилл Буданов
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Источник:
The Drive

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