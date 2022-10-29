Украина провела процесс освобождения еще 52 граждан из российского плена. Среди них есть и азовцы
Наконец-то они дома
Телеграм Андрія Єрмака
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об освобождении из плена 52-х украинцев:
“Среди них – 12 бойцов НГУ, включая два “Азовца”, 18 из ВМС, 8 из ГНСУ, 9 из ТРо, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.
Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и те, кто спасал жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстале" и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный.
Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне”, - говорится в обращении Ермака.
Также глава ОП заявил, что Украина продолжит выполнять задачи Зеленского "вернуть домой всех украинцев". Заметил, что предстоит еще много работы, но цель будет выполнена.
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