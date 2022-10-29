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Укрэнерго: Днем украинцев не отключали от энергоснабжения, но вечером возможны изменения

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Нагрузка на систему может стать слишком большой

Укрэнерго: Днем украинцев не отключали от энергоснабжения, но вечером возможны изменения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня утром украинцев не отключали от электроснабжения, поскольку для этого не было необходимости из-за уменьшения объема потребления, но к вечеру ситуация может измениться. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня утром диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. В этом не было необходимости. Теплая погода и выходной день благоприятствовали тому, что утром украинцы потребили электроэнергии меньше, чем в это же время в предыдущие дни. Утренний пик потребления был на 4,6% ниже, чем в пятницу, а его верхняя точка – чуть позже, что замедлило рост потребления”, - говорится в сообщении.

Как отметили в Укрэнерго, эти две вещи вместе предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей.

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В статье: война с россией Укрэнерго
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Источник:
Укренерго

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