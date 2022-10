Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за выделение пакета дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны на общую сумму 275 миллионов долларов. Об этом он сообщил в Твиттере.

I’m grateful to @POTUS @SecDef and the American people for another package of security assistance valued $275 million.

Immediate threat requires a proper response. We believe in a joint victory over the terrorist state.