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"Одна из самых успешных операций на море за эту войну". Стали известны первые детали удара по Севастополю

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Повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров"

"Одна из самых успешных операций на море за эту войну". Стали известны первые детали удара по Севастополю

Скріншот з відео

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Взрывы в Севастополе сегодня с утра стали одной из самых успешных операций Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины на море за эту войну. Такое мнение высказал глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в своем твиттере после утреннего "хлопка" в Севастополе.

Напомним, сегодня в городе временно оккупированного Крыма произошла серия взрывов. Пропагандистские медиа рф уверяли, что корабли Черноморского флота россии отражали атаку беспилотников. Однако Чмут опубликовал видео с надводных дронов, где "гоняли грозного фрегата [Адмирал Макаров] вдоль севастопольских пляжей".

Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщает, что в результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров". Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а утоплены.

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В статье: война с россией Андрей Цаплиенко Тарас Чмут
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