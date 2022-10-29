"Одна из самых успешных операций на море за эту войну". Стали известны первые детали удара по Севастополю

Взрывы в Севастополе сегодня с утра стали одной из самых успешных операций Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины на море за эту войну. Такое мнение высказал глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в своем твиттере после утреннего "хлопка" в Севастополе.

Напомним, сегодня в городе временно оккупированного Крыма произошла серия взрывов. Пропагандистские медиа рф уверяли, что корабли Черноморского флота россии отражали атаку беспилотников . Однако Чмут опубликовал видео с надводных дронов, где "гоняли грозного фрегата [Адмирал Макаров] вдоль севастопольских пляжей".

"Неприступный" Севастополь та кораблі "русских моряков" з камери надводних дронів ???? pic.twitter.com/fKrnpE3ZKr — Мілітарний (@mil_in_ua) October 29, 2022

Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщает, что в результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров". Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а утоплены.