После удара по Севастополю. В россии объявили о выходе из "зернового соглашения"

Российская сторона объявила, что выходит из "зернового соглашения". Об этом сообщает Министерство оборони рф. Такое решение связано с "террористическим актом против кораблей Черноморского флота".

"С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что сегодня в севастопольской бухте прогремела серия взрывов. По предварительной информации, пострадали несколько кораблей-носителей ракет "Калибр" . По пока неподтвердженным данным, под удар также попал флагман черноморского флота "Адмирал Макаров". Украинская сторона не подтверждала удар по российскому флоту.

Добавим, что "зерновой коридор" был открыт после подписания трёхстороннего соглашения с участием Украины, террористов из рф и Турции и действовал с 22 июля.