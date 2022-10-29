После удара по Севастополю. В россии объявили о выходе из "зернового соглашения"
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российская сторона объявила, что выходит из "зернового соглашения". Об этом сообщает Министерство оборони рф. Такое решение связано с "террористическим актом против кораблей Черноморского флота".
"С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, что сегодня в севастопольской бухте прогремела серия взрывов. По предварительной информации,
Добавим, что "зерновой коридор" был открыт после подписания трёхстороннего соглашения с участием Украины, террористов из рф и Турции и действовал с 22 июля.
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