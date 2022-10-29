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После удара по Севастополю. В россии объявили о выходе из "зернового соглашения"

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После удара по Севастополю. В россии объявили о выходе из "зернового соглашения"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Российская сторона объявила, что выходит из "зернового соглашения". Об этом сообщает Министерство оборони рф. Такое решение связано с "террористическим актом против кораблей Черноморского флота".

"С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что сегодня в севастопольской бухте прогремела серия взрывов. По предварительной информации, пострадали несколько кораблей-носителей ракет "Калибр". По пока неподтвердженным данным, под удар также попал флагман черноморского флота "Адмирал Макаров". Украинская сторона не подтверждала удар по российскому флоту.

Добавим, что "зерновой коридор" был открыт после подписания трёхстороннего соглашения с участием Украины, террористов из рф и Турции и действовал с 22 июля.

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В статье: война с россией
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