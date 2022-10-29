  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде

Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Общие новости
(1 голосов)

Прямая трансляция файта из "Мэдисон-сквер-гарден"

Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Василий Ломаченко проведет первый с декабря прошлого года бой. Его соперником станет малоизвестный американский талант Джемейн Ортис. Боксеру из Белогород-Днестровска необходимо обязательно побеждать, если он надеется снова побороться за чемпионские пояса, ведь в случае поражения вряд ли 34-летний легковес будет рассматриваться как серьезный претендент на возвращение в элиту мирового бокса.

  • Все самые яркие моменты боя Ломаченко - Ортис доступны в режиме Live в нашем Telegram

Прямую трансляцию боя Ломаченко - Ортис смотрите прямо в этой новости ниже в плеере видеосервиса MEGOGO (просмотр доступен только в случае активации подписки "Максимальная"). Бой должен начаться после пяти часов утра.

Если у вас не будет возможности увидеть поединок, следите за всеми событиями в легендарном "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке вместе с нашей текстовой трансляцией здесь - вместе с ней вы будете в курсе всех новостей вокруг боя, сможете следить за ходом самого противостояния, а также получите оперативную аналитику по самому интересному в ринге.

Читайте такжеВасилий Ломаченко – Джемейн Ортис. Прогноз на бой 30.10.2022

Рейтинговый бой в легком весе
Василий Ломаченко - Джемейн Ортис
30 октября. США. Нью-Йорк. "Мэдисон-сквер-гарден". Начало не раньше 05:00

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Джамейн Ортис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде