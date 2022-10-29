Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция файта из "Мэдисон-сквер-гарден"
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Василий Ломаченко проведет первый с декабря прошлого года бой. Его соперником станет малоизвестный американский талант Джемейн Ортис. Боксеру из Белогород-Днестровска необходимо обязательно побеждать, если он надеется снова побороться за чемпионские пояса, ведь в случае поражения вряд ли 34-летний легковес будет рассматриваться как серьезный претендент на возвращение в элиту мирового бокса.
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Прямую трансляцию боя Ломаченко - Ортис смотрите прямо в этой новости ниже в плеере видеосервиса MEGOGO (просмотр доступен только в случае активации подписки "Максимальная"). Бой должен начаться после пяти часов утра.
Если у вас не будет возможности увидеть поединок, следите за всеми событиями в легендарном "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке вместе с нашей текстовой трансляцией
Рейтинговый бой в легком весе
Василий Ломаченко - Джемейн Ортис
30 октября. США. Нью-Йорк. "Мэдисон-сквер-гарден". Начало не раньше 05:00
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