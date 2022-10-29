Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Василий Ломаченко проведет первый с декабря прошлого года бой. Его соперником станет малоизвестный американский талант Джемейн Ортис. Боксеру из Белогород-Днестровска необходимо обязательно побеждать, если он надеется снова побороться за чемпионские пояса, ведь в случае поражения вряд ли 34-летний легковес будет рассматриваться как серьезный претендент на возвращение в элиту мирового бокса.

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Прямую трансляцию боя Ломаченко - Ортис смотрите прямо в этой новости ниже в плеере видеосервиса MEGOGO (просмотр доступен только в случае активации подписки "Максимальная"). Бой должен начаться после пяти часов утра.

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Рейтинговый бой в легком весе

Василий Ломаченко - Джемейн Ортис

30 октября. США. Нью-Йорк. "Мэдисон-сквер-гарден". Начало не раньше 05:00