Генштаб: Захватчики переместили коммунальный транспорт Херсона во временно оккупированный Крым

Генеральный штаб ВСУ в своей традиционной вечерней сводке подвел итоги очередных суток противостоянию украинского народа полномасштабному российскому вторжению.

Как говорится в сообщении, в течение суток враг нанес 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 29-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 15-ти населенных пунктов: Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка на Херсонщине.

Враг совершал обстрелы из минометов/танков/ствольной и реактивной артиллерии на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобужском направлениях.

Наша авиация в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 3 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях украинская ПВО сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и 2 БПЛА "Орлан -10" врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов, - пишет Ганштаб.

Также в сообщении говорится о ситуации во временно оккупированном Херсоне: