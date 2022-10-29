Генштаб: Захватчики переместили коммунальный транспорт Херсона во временно оккупированный Крым
18:00 29-го октября 2022-го года
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ в своей традиционной вечерней сводке подвел итоги очередных суток противостоянию украинского народа полномасштабному российскому вторжению.
Как говорится в сообщении, в течение суток враг нанес 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 29-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 15-ти населенных пунктов: Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка на Херсонщине.
Враг совершал обстрелы из минометов/танков/ствольной и реактивной артиллерии на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобужском направлениях.
Наша авиация в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 3 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях украинская ПВО сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и 2 БПЛА "Орлан -10" врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов, - пишет Ганштаб.
Также в сообщении говорится о ситуации во временно оккупированном Херсоне:
"Транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города Херсона, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26-го октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли.
Под предлогом подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр.
По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области существенные проблемы с денежным довольствием. Боевики не получают назначенных выплат".
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