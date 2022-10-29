В ответ на заявление РФ о выходе из зернового коридора: Украина готова и дальше экспортировать зерно

Мининфраструктуры Украины отреагировало на заявление РФ о том, что она прекращает действие "зернового коридора" в ответ на якобы "террористический акт против кораблей Черноморского флота". Напомним, что сегодня в севастопольской бухте раздалась серия взрывов. По предварительной информации, пострадали несколько кораблей-носителей ракет "Калибр". По пока не подтвержденным данным, под удар также попал флагман черноморского флота "Адмирал Макаров". Украинская сторона не подтверждала удар по российскому флоту.

"Реализация "Инициативы" несет исключительно гуманитарный характер. Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23-го июля (на следующий день после подписания "Инициативы"), 23-го сентября – на порт "Одесса", а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру , которые обесточили портовую инфраструктуру”, - прокомментировали в Мининфраструктуры заявления россии о выходе из "Инициативы безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских портов".

С первого августа, с момента выхода из украинского порта "Одесса" первого судна и до сегодня Украине удалось экспортировать более 9-ти миллионов тонн продовольствия, из них более 5-ти миллионов тонн – в страны Африки и Азии.

"В то же время подчеркиваем, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - добавили в Мининфраструктуры.

Добавим, что "зерновой коридор" был открыт после подписания трехстороннего соглашения с участием Украины, террористов из россии и Турции, и действовал с 22-го июля.