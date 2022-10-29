Украинский гимнаст вышел на тренировку в футболке с надписью Stop War. Организаторы попросили его больше её не носить

Украинский гимнаст Илья Ковтун принимает участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле, Великобритания. На тренировке перед самими соревнованиями он надел сине-желтую футболку с надписью "STOP WAR" – "ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ".

Как сообщается, после этого международная федерация гимнастики (FIG) обратилась к украинской делегации с просьбой дабы Ковтун более не надевал эту футболку. Аргументы: Кодекс поведения не допускает подобных заявлений.

Однако, FIG также отметили, что им поддерживает позицию Ковтуна, и наказания для него не последует. В мае организация отстранила от выступлений на международных соревнованиях на год россиянина Куляка, надевшего букву Z вместо российского флага.