Украинский гимнаст вышел на тренировку в футболке с надписью Stop War. Организаторы попросили его больше её не носить
Однако наказания для Ильи Ковтуна не будет
Фото: Getty Images
Украинский гимнаст Илья Ковтун принимает участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле, Великобритания. На тренировке перед самими соревнованиями он надел сине-желтую футболку с надписью "STOP WAR" – "ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ".
Как сообщается, после этого международная федерация гимнастики (FIG) обратилась к украинской делегации с просьбой дабы Ковтун более не надевал эту футболку. Аргументы: Кодекс поведения не допускает подобных заявлений.
Однако, FIG также отметили, что им поддерживает позицию Ковтуна, и наказания для него не последует. В мае организация отстранила от выступлений на международных соревнованиях на год россиянина Куляка, надевшего букву Z вместо российского флага.
Gymnast from Ukraine during today’s podium training. ???????????????? pic.twitter.com/mvFqxmB8Gu— André Dias Ferreira (@dedecow) October 29, 2022
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