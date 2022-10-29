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Зеленский: Как россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс

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Реакция главы государства на заявление РФ о прекращении действия "зернового коридора"

Зеленский: Как россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс

Zelenskiy / Official

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к нации не обошел вниманием тему "зернового коридора", из которого россия якобы вышла из-за атаки Украины на Черноморский флот. На самом же деле со стороны страны-оккупанта была лишь имитация деятельности по обеспечению экспорта украинского зерна.

"Из россии прозвучало заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Это решение принято россией в сентябре. С сентября в зерновом коридоре накопилось 176 судов, которые не могут пройти по маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более 3 недель. Более двух миллионов тонн продовольствия стоят в море, у более семи миллионов потребителей ухудшился доступ к продовольствию.

Нужна жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. Как россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс", – заявил Зеленский.

Также глава государства рассказал о достижениях украинских Воздушных Сил:

"В течение недели сбито более 40 иранских дронов, существенное количество российских ракет, 6 вертолетов оккупантов, несколько их самолетов. Это сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры. Спасибо нашим защитникам неба".

Также Зеленский вспомнил об очередном обмене пленными и рассказал, как обстоят дела с восстановлением поврежденной энергосистемы Украины. Смотрите полное выступление президента – в видеообращении.

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В статье: война с россией
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