В Беларусь прибыл эшелон с российской военной техникой, заметили и кадыровцев

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 30 октября сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений – Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию россии против украинцев.

В то же время Генштаб указывает, что российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Беларуси. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию ​​Брест эшелона военной техники из россии.

Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита (запад страны, напротив Волынской области).

Генштаб подчеркивает, что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Беларуси по Украине.