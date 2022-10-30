В Беларусь прибыл эшелон с российской военной техникой, заметили и кадыровцев
Угроза ударов с территории Беларуси остается
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 30 октября сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений – Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию россии против украинцев.
В то же время Генштаб указывает, что российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Беларуси. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из россии.
Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита (запад страны, напротив Волынской области).
Генштаб подчеркивает, что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Беларуси по Украине.
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