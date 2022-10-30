россия может получать бытовые чипы для военной техники через другие страны, - Bloomberg

россия, вероятно, получает микрочипы для военных целей из стиральных машин и холодильников, купленных через третьи страны. Об этом сообщает Bloomberg.

После 24 февраля страны-соседи россии внезапно начали в больших объемах экспортировать из Европы бытовую технику: стиральные машины, холодильники и даже электрические молокоотсосы. Европейские чиновники обеспокоены этим явлением, потому что считают, что россия может получать из этой техники микрочипы, необходимые ей для военных целей.

Таким образом, Армения за последние восемь месяцев импортировала больше стиральных машин из стран Евросоюза, чем за последние два года вместе взятые. А Казахстан с начала года по август ввез европейских холодильников на сумму 21,4 миллиона долларов. Это более чем в три раза больше суммы за аналогичный период прошлого года