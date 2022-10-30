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  3. россия может получать бытовые чипы для военной техники через другие страны, - Bloomberg
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россия может получать бытовые чипы для военной техники через другие страны, - Bloomberg

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Враг пытается обходить санкции

россия может получать бытовые чипы для военной техники через другие страны, - Bloomberg

Володимир Яценко Facebook

Новина українською

россия, вероятно, получает микрочипы для военных целей из стиральных машин и холодильников, купленных через третьи страны. Об этом сообщает Bloomberg.

После 24 февраля страны-соседи россии внезапно начали в больших объемах экспортировать из Европы бытовую технику: стиральные машины, холодильники и даже электрические молокоотсосы. Европейские чиновники обеспокоены этим явлением, потому что считают, что россия может получать из этой техники микрочипы, необходимые ей для военных целей.

Таким образом, Армения за последние восемь месяцев импортировала больше стиральных машин из стран Евросоюза, чем за последние два года вместе взятые. А Казахстан с начала года по август ввез европейских холодильников на сумму 21,4 миллиона долларов. Это более чем в три раза больше суммы за аналогичный период прошлого года

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В статье: Армения война с россией
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Источник:
Bloomberg

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
30.10.2022 в 08:38
Зачем такие сложности если всем давно известно, что всё производится в Китае, а он теперь лучший друг Путина? Какие третьи страны? Прямые поставки от КП Китая
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