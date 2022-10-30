Ломаченко – Ортис: Результаты судейских записок
Было тяжело, но он справился
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО)
Вашему вниманию судейские записки поединка Ломаченко – Ортис:
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