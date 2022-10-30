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Ломаченко – Ортис: Результаты судейских записок

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Было тяжело, но он справился

Ломаченко – Ортис: Результаты судейских записок

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) победил американца Джемейна Ортиса (16-1-1; 8 КО) в главном поединке боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

Ломаченко встретился с Хэйни

Комментарий Ломаченко после боя

Вашему вниманию судейские записки поединка Ломаченко – Ортис:

Ломаченко – Ортис: Результаты судейских записок - изображение 1

Ломаченко – Ортис: Статистика боя

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В статье: Василий Ломаченко Джамейн Ортис
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