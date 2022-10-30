Ломаченко отпраздновал победу над Ортисом с флагом Украины на ринге

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал яркую и тяжелую победу над американцем Джайменом Ортисом.

Во время оглашения вердикта судей и на праздновании победы боец ​​находился с украинским флагом на плечах.

Напомним, что во время предыдущего боя, состоявшегося в декабре 2021 года, Ломаченко вышел с флагом своего родного города Белгород-Днестровского.

Отметим, что в этих обоих поединках украинец одержал верх над соперниками. Сейчас у Василия есть серия из трех побед подряд. В последний раз он уступал еще в октябре 2020-го американцу Лопесу.