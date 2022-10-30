Ломаченко отпраздновал победу над Ортисом с флагом Украины на ринге
Наконец-то одумался?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Василий Ломаченко одержал яркую и тяжелую победу над американцем Джайменом Ортисом.
Во время оглашения вердикта судей и на праздновании победы боец находился с украинским флагом на плечах.
Напомним, что во время предыдущего боя, состоявшегося в декабре 2021 года, Ломаченко вышел с флагом своего родного города Белгород-Днестровского.
Отметим, что в этих обоих поединках украинец одержал верх над соперниками. Сейчас у Василия есть серия из трех побед подряд. В последний раз он уступал еще в октябре 2020-го американцу Лопесу.
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