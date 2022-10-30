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За прошедшие сутки было уничтожено 950 российских солдат – Генштаб ВСУ

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За прошедшие сутки было уничтожено 950 российских солдат – Генштаб ВСУ

Підрозділ Кракен/Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За субботу и ночь воскресенья было ликвидировано 950 оккупантов. Это одно из самых больших чисел за период полномасштабного вторжения. Кроме этого также уничтожены 52 боевых бронированных машин противника.

Наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

В общем потери противника с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 71200 (+950 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 2672 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5453 (+52) ед,
  • артиллерийских систем – 1724 (+16) ед,
  • РСЗО – 383 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 197 (+2) ед,
  • самолетов – 274 (+1) ед,
  • вертолетов – 252 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 352 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13) ед,
  • специальной техники – 154 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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