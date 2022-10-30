За прошедшие сутки было уничтожено 950 российских солдат – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За субботу и ночь воскресенья было ликвидировано 950 оккупантов. Это одно из самых больших чисел за период полномасштабного вторжения. Кроме этого также уничтожены 52 боевых бронированных машин противника.

Наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

В общем потери противника с 24 февраля выглядят следующим образом: