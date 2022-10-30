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На юге у Украины преимущество над россиянами в артиллерии – NYT

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На юге у Украины преимущество над россиянами в артиллерии – NYT

Телеграм-канал Бавовна

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Украинская армия получила артиллерийское превосходство над россиянами на южном направлении ведения боевых действий. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники среди украинских командиров и военных аналитиков.

Это произошло благодаря западным поставкам оружия, а также регулярному пополнению запаса беспилотников. В частности, указывается, что эти БПЛА собственного производства являются дешевыми, однако они эффективно уничтожают технику противника на миллионы долларов.

Украина преобладает соперника как в дальности стрельбы, так и в высокоточных ракетах и ​​артиллерийских снарядах, которые в россии в дефиците.

“Российские вооруженные силы остаются грозной силой с крылатыми ракетами, значительной армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточных.

Однако нельзя не заметить, что ситуация на южном фронте меняется”, - сообщается в статье NYT.

Кроме этого известно, что летом в Донецкой области соотношение российских снарядов к украинским было 10:1. Теперь же, на Херсонщине, это соотношение примерно равное, однако украинское вооружение является более точным благодаря спутниковому наведению и имеет большую дальность.

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В статье: война с россией
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