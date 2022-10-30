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Италия передала Украине от 20 до 30 САУ М109L

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Серьезное усиление для ВСУ

Италия передала Украине от 20 до 30 САУ М109L

Getty Images

Новина українською

Италия передала Украине от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок М109L в рамках пятого пакета военной помощи. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Этот пакет стал первым для Украины от Италии со времен прихода на пост премьер-министра Джорджи Мелони.

Ранее итальянская сторона передавала ВСУ автомобили повышенной проходимости, ПТРК и стрелковое оружие. Также появлялась информация о поставках БТР M113.

САУ M109L - это модернизированный вариант американской М109, на который был установлен новый ствол на 39 каллибров. Данные установки были сняты с вооружения армии Италии в 2011 году.

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В статье: Италия война с россией ВСУ
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Источник:
La Repubblica

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