Италия передала Украине от 20 до 30 САУ М109L

Италия передала Украине от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок М109L в рамках пятого пакета военной помощи. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Этот пакет стал первым для Украины от Италии со времен прихода на пост премьер-министра Джорджи Мелони.

Ранее итальянская сторона передавала ВСУ автомобили повышенной проходимости, ПТРК и стрелковое оружие. Также появлялась информация о поставках БТР M113.

САУ M109L - это модернизированный вариант американской М109, на который был установлен новый ствол на 39 каллибров. Данные установки были сняты с вооружения армии Италии в 2011 году.