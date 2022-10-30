ЧВК Вагнера набирает наемников, инфицированных ВИЧ и гепатитом С, - британская разведка
Качество пробуют перекрыть количеством
ГУР
В британской разведке сообщают, что ЧВК Вагнера, боевиков которой широко привлекают к участию в боевых действиях с российской стороны, все меньше учитывает качества нанимаемых бойцов, стремясь набрать как можно больше. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине от 30 октября.
Евгений Пригожин, глава ЧВК Вагнера, на днях фактически признал, что они изменили свои критерии отбора и сейчас набирают в том числе осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.
Разведка отмечает, что если в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК Вагнера поддерживала достаточно требовательные критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной русской армии, то сейчас набор заключенных с серьезными болезнями "подчеркивает подход, который приоритизирует количество над опытом или качеством".
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