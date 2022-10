Экспорт зерна из морских портов Украины приостановлен

Зерновой коридор из украинских портов перестал работать. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков:

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ???????? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ????????, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL