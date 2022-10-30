Экспорт зерна из морских портов Украины приостановлен

Зерновой коридор из украинских портов перестал работать. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков:

“Судно IKARIA ANGEL из 40 000 тонн пшеницы должно было сегодня выйти из украинского порта. Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за блокировки "зернового коридора" россией экспорт невозможен”, - написал Кубраков в своем Twitter.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ???????? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ????????, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

Напомним, что морской коридор для экспорта зерна из Украины был разблокирован в начале августа. Вчера, 29 октября, россия решила выйти из соглашения с Турцией и ООН и перестала быть гарантом безопасности гражданских судов в Черном море.