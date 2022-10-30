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Экспорт зерна из морских портов Украины приостановлен

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россия уже не гарантирует им безопасность

Экспорт зерна из морских портов Украины приостановлен

Міністерство інфраструктури України/Автор невідомий

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Зерновой коридор из украинских портов перестал работать. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков:

“Судно IKARIA ANGEL из 40 000 тонн пшеницы должно было сегодня выйти из украинского порта. Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за блокировки "зернового коридора" россией экспорт невозможен”, - написал Кубраков в своем Twitter.

Напомним, что морской коридор для экспорта зерна из Украины был разблокирован в начале августа. Вчера, 29 октября, россия решила выйти из соглашения с Турцией и ООН и перестала быть гарантом безопасности гражданских судов в Черном море.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
30.10.2022 в 15:35
До деяких політиків ніяк не доходить, що вірити гарантії і слову РФ, це як дати другий патрон тому, хто не влучив в тебе першим патроном. Як правильно сказав Бісмарк: "Домовленості з Росією не варті навіть паперу, на якому вони підписані"...
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