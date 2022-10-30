Сборная Украины U17 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в последнем матче отбора

Сборная Украины среди игроков не старше 17 лет завершила групповой этап квалификации к Евро-2023 U17 ничьей против Боснии и Герцеговины.

"Желто-синие" усилиями Кирилла Пашко открыли счет во втором тайме, однако вскоре балканцы восстановили паритет. Впрочем, обе команды все равно выходят в следующий раунд соревнований с двух первых мест. Теперь наших юношей ожидает элит-раунд отбора, где останется только 32 сборных, которые будут разделены на 8 групп. Там будет разыграно 15 путевок в финальную часть, которая состоится с 17 мая по 2 июня в Венгрии.

Напомним, что в предыдущих матчах отбора украинцы одолели Азербайджан 5:2 и Лихтенштейн 7:0.

Отбор на Евро-2023 U17

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Пашко 66 - Брекало 81

Украина U17: Бакус - Дикий, Дегтярь (Сметана 74), Захарченко, Бакай - Хан (Коробов 84), Ищенко, Билый (Осипенко 89) - Калин, Пономаренко (Лобко 89), Пашко.

Предупреждение: Пономаренко 39, Ищенко 67