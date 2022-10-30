На россии просят заблокировать ютуб и признать гугл нежелательной организацией

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к Генеральную прокуратуру рф с просьбой заблокировать в россии работу видеохостига Youtube. Как сообщает издание "Холод", помимо ютуба под удар могут попасть все проекты от гугл.

В заявлении в Генпрокуратуру Пригожин считает, что в ютубе "публикуется русофобский контент и звучат призывы к свержению власти в россии", а информация в гугле "направлена на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства".