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На россии просят заблокировать ютуб и признать гугл нежелательной организацией

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"Русофобский контент"

На россии просят заблокировать ютуб и признать гугл нежелательной организацией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к Генеральную прокуратуру рф с просьбой заблокировать в россии работу видеохостига Youtube. Как сообщает издание "Холод", помимо ютуба под удар могут попасть все проекты от гугл.

В заявлении в Генпрокуратуру Пригожин считает, что в ютубе "публикуется русофобский контент и звучат призывы к свержению власти в россии", а информация в гугле "направлена на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства".

Отметим, что на россии уже давно звучат заявления о необходимости ограничить доступ к ютубу. Сама платформа не планирует покидать российский рынок и главной своей миссией в рф называет борьбу з дезинформацией.

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В статье: YouTube война с россией
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