На россии просят заблокировать ютуб и признать гугл нежелательной организацией
"Русофобский контент"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к Генеральную прокуратуру рф с просьбой заблокировать в россии работу видеохостига Youtube. Как сообщает издание "Холод", помимо ютуба под удар могут попасть все проекты от гугл.
В заявлении в Генпрокуратуру Пригожин считает, что в ютубе "публикуется русофобский контент и звучат призывы к свержению власти в россии", а информация в гугле "направлена на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства".
Отметим, что на россии уже давно звучат заявления о необходимости ограничить доступ к ютубу. Сама платформа не планирует покидать российский рынок и главной своей миссией в рф называет
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