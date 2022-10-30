Враг готовится отводить артиллерию из правобережной части Херсонщины – Генштаб

Оккупационные власти временно занятой части Херсонской области пытаются создать условия, которые будут непригодны для проживания гражданского населения. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Новой Каховке с 29 октября отключен доступ к интернету и через громкоговорители распространяется информация о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны ВСУ. В первую очередь так называемой "эвакуации" подлежит медперсонал больниц и оперативные службы города.

Также оккупационные власти обязывают предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября.

По имеющейся у Генштаба информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перекидыванием на другие направления.