Враг готовится отводить артиллерию из правобережной части Херсонщины – Генштаб
Продолжаются 249 сутки войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Оккупационные власти временно занятой части Херсонской области пытаются создать условия, которые будут непригодны для проживания гражданского населения. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Новой Каховке с 29 октября отключен доступ к интернету и через громкоговорители распространяется информация о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны ВСУ. В первую очередь так называемой "эвакуации" подлежит медперсонал больниц и оперативные службы города.
Также оккупационные власти обязывают предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября.
По имеющейся у Генштаба информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перекидыванием на другие направления.
Популярное сейчас
- Карпаты одерживают волевую победу, Оболонь отрывается от ЛНЗ. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Самый дорогой игрок в истории Шахтера после девяти лет в Европе и ОАЭ хочет вернуться в Бразилию
- Ломаченко – Ортис: Видео-обзор фантастического поединка
- "Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии". Штайнмайер – о впечатлениях от визита в Украину
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Новости по теме
- 09:07 Украинские Достигнута отметка в 70 тысяч убитых. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне
- 07:31 Украинские ВСУ за пятницу сбили два самолета и вертолет. В Донецкой области накрыли 300 оккупантов
- 09:58 Украинские Плюс самолет и два вертолета. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной