Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один ударный вертолет россиян

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сбили российский ударный вертолет. Об этом сообщает Командование ПС ВСУ на своей странице в фейсбуке.

Событие произошло 30 октября в Харьковской области около 16:00. Цель была ликвидирована зенитным ракетным подразделением. Тип вертолета устанавливается.

Отметим, что текущая неделя оказалась "урожайной" на сбитую российскую воздушную технику. Почти ежедневно враг терял по одному или несколько ударных вертолетов Ка-52 или самолеты.