Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один ударный вертолет россиян
Отличная работа!
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Автор невідомий
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сбили российский ударный вертолет. Об этом сообщает Командование ПС ВСУ на своей странице в фейсбуке.
Событие произошло 30 октября в Харьковской области около 16:00. Цель была ликвидирована зенитным ракетным подразделением. Тип вертолета устанавливается.
Отметим, что текущая неделя оказалась "урожайной" на сбитую российскую воздушную технику. Почти ежедневно враг терял по одному или несколько ударных вертолетов Ка-52 или самолеты.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Самый дорогой игрок в истории Шахтера после девяти лет в Европе и ОАЭ хочет вернуться в Бразилию
- Мудрик стал первым за последние три года игроком Шахтера, забившим в четырех матчах подряд
- Де Дзерби: путин забрал у меня Шахтер
- "Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии". Штайнмайер – о впечатлениях от визита в Украину
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Новости по теме
- 22:38 Украинские Зеленский: Как россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс
- 22:02 Украинские В ответ на заявление РФ о выходе из зернового коридора: Украина готова и дальше экспортировать зерно
- 18:55 Украинские Генштаб: Захватчики переместили коммунальный транспорт Херсона во временно оккупированный Крым
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн