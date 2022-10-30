  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
В тренде

Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Общие новости
(1 голосов)

Поднимали много вопросов

Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

По информации официального сайта главы государства, командующие войсками оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на фронте. Была заслушана информация о возможных действиях врага в ближайшее время.

Члены Ставки обсудили состояние материально-технического обеспечения сил обороны, в частности, ритмичные поставки боеприпасов и ремонт техники и вооружения.

Участники заседания подробно остановились на состоянии исполнения предыдущих решений Ставки. Среди прочего речь шла об обеспечении защиты важных инфраструктурных и энергетических объектов.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий войск ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Читайте также"Это информационная операция", - Зеленский говорит, что россияне не готовы покинуть Херсон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде