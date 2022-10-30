Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

По информации официального сайта главы государства, командующие войсками оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на фронте. Была заслушана информация о возможных действиях врага в ближайшее время.

Члены Ставки обсудили состояние материально-технического обеспечения сил обороны, в частности, ритмичные поставки боеприпасов и ремонт техники и вооружения.

Участники заседания подробно остановились на состоянии исполнения предыдущих решений Ставки. Среди прочего речь шла об обеспечении защиты важных инфраструктурных и энергетических объектов.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий войск ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.