"ВСУ продвинулись на 3-5 километров". Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте
"Одноразовые солдатики РФ"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Украинские военные продвинулись в Бахмуте на 3-5 километров. Об этом в своём твиттере написал военный 109-й бригады ТрО Егор Фирсов.
"Ещё неделю назад через поле за моей спиной были вражеские позиции. Теперь ЗСУ продвинулись на 3-5 километров, и заняли позиции врага. Русские в Бахмуте, не только не имеют успеха. Они отступают. Сбросьте это сообщение тому, кто в очередной раз спросит: "Русские в Бахмуте?".
Мне каждый день пишут вопрос - Бахмут ли под контролем ВСУ. Враждебное ИПСО работает. И мало кто говорит об успехах ВСУ под Бахмутом. А они значительные!", - пишет Фирсов.
Также Фирсов прокомментировал ликвидацию только за последние сутки 950 русских.
"Когда наш генштаб передаёт о тысяче вражеских потерь за сутки. Глядя на массивы тел под Бахмутом, я полностью верю такой статистике. Одноразовые солдатики РФ - средний срок эксплуатации 2 недели", - отмечает военный.
Ранее мы сообщали, что враг
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