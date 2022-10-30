"ВСУ продвинулись на 3-5 километров". Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте

Украинские военные продвинулись в Бахмуте на 3-5 километров. Об этом в своём твиттере написал военный 109-й бригады ТрО Егор Фирсов.

"Ещё неделю назад через поле за моей спиной были вражеские позиции. Теперь ЗСУ продвинулись на 3-5 километров, и заняли позиции врага. Русские в Бахмуте, не только не имеют успеха. Они отступают. Сбросьте это сообщение тому, кто в очередной раз спросит: "Русские в Бахмуте?".

Мне каждый день пишут вопрос - Бахмут ли под контролем ВСУ. Враждебное ИПСО работает. И мало кто говорит об успехах ВСУ под Бахмутом. А они значительные!", - пишет Фирсов.