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"ВСУ продвинулись на 3-5 километров". Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте

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"Одноразовые солдатики РФ"

"ВСУ продвинулись на 3-5 километров". Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Украинские военные продвинулись в Бахмуте на 3-5 километров. Об этом в своём твиттере написал военный 109-й бригады ТрО Егор Фирсов.

"Ещё неделю назад через поле за моей спиной были вражеские позиции. Теперь ЗСУ продвинулись на 3-5 километров, и заняли позиции врага. Русские в Бахмуте, не только не имеют успеха. Они отступают. Сбросьте это сообщение тому, кто в очередной раз спросит: "Русские в Бахмуте?".

Мне каждый день пишут вопрос - Бахмут ли под контролем ВСУ. Враждебное ИПСО работает. И мало кто говорит об успехах ВСУ под Бахмутом. А они значительные!", - пишет Фирсов.

Также Фирсов прокомментировал ликвидацию только за последние сутки 950 русских.

"Когда наш генштаб передаёт о тысяче вражеских потерь за сутки. Глядя на массивы тел под Бахмутом, я полностью верю такой статистике. Одноразовые солдатики РФ - средний срок эксплуатации 2 недели", - отмечает военный.

Ранее мы сообщали, что враг готовится отводить артиллерию из правобережной части Херсонщины.

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В статье: война с россией
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