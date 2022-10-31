ВСУ уничтожили российские штурмовик и вертолет за воскресенье

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 31 октября, сообщает, что авиация Сил обороны в течение предыдущих суток нанесла по россиянам 21 удар, из них: 15 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, а также 4 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника. Отметим, что по состоянию на утро воскресенья Генштаб докладывал об уничтожении 274 самолетов и 252 вертолетов.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

По уточненной информации Генштаб подтверждает поражение живой силы и техники россиян за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской - уничтожен состав боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.