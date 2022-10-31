россияне бьют по инфраструктуре: во многих городах слышали взрывы и работу ПВО (upd)
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По состоянию на 08:25 по всей Украине объявлена воздушная тревога (кроме оккупированного Крыма). Сообщается о выпуске рашистами ракет по многим городам Украины.
Взрывы были слышны в Запорожье (прилет в объект инфраструктуры), Кривом Роге, Харькове, Днепропетровской области, Винницкой, Полтавской (ПВО), Киевской, Львовской. В Киеве подтверждена работа ПВО, но сообщается и о прилетах. В Харькове – два прилета по объектам инфраструктуры.
Враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области, в связи с этим часть области обесточена. Сообщается о перебоях с электроэнергией во многих областях Украины.
В Винницкой области сбитая ракета упала в гражданские объекты — есть разрушения, погибших и раненых нет.
В результате вражеской атаки на энергетический объект в Харькове остановилось метро.
Враг попал в один из энергетических объектов в районе Светловодска в Кировоградской области - председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов, заявил глава ОВА.
Также отметим, что враг уже по привычке ночью терроризировал артиллерией Никополь, к сожалению, одна женщина погибла.
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