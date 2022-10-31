Часть Киева обесточена в результате ракетной атаки россиян

По информации СМИ, ссылающихся на очевидцев, в результате масштабной ракетной атаки по Украине в Киевской области раздалось около десяти взрывов.

Как сообщает глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, работает противовоздушная оборона. Однако он призвал оставаться в укрытиях и безопасных местах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают.

Добавим, что взрывы утром в понедельник также раздавались в Харьковской, Запорожской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях.