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Часть Киева обесточена в результате ракетной атаки россиян

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(1 голосов)

Столичный регион под ракетным обстрелом

Часть Киева обесточена в результате ракетной атаки россиян

Ілюстраційне фото

Новина українською

По информации СМИ, ссылающихся на очевидцев, в результате масштабной ракетной атаки по Украине в Киевской области раздалось около десяти взрывов.

Как сообщает глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, работает противовоздушная оборона. Однако он призвал оставаться в укрытиях и безопасных местах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают.

Добавим, что взрывы утром в понедельник также раздавались в Харьковской, Запорожской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
31.10.2022 в 09:41
Кляті терористи-відморозки! Оtyebites!!!
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