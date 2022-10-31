Из украинских портов отправилось более десятка судов с зерном

Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией россии и продолжают искать решения для полноценной реализации "Зерновой инициативы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители российской федерации были проинформированы.

Так, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" сегодня вышло 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН. Вместе с тем, проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей россии.

Напомним, 29 октября россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а впоследствии российские СМИ сообщили, что россия официально уведомила об этом генсека ООН. Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых кремль обвиняет Украину и Великобританию.

В оркостане заявляют, что украинские военные "под руководством британских специалистов" якобы атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота рф и гражданские суда, "вовлеченные в обеспечение безопасности зернового коридора". В частности, минобороны рф признает, что "незначительные повреждения" получил морской тральщик Иван Голубец.