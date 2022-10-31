ВИДЕО как сбивали вражеские ракеты над Киевской областью
Эффектно и эффективно
Резниченко Телеграм-канал
С самого утра 31 октября на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, раздается сигнал воздушной тревоги. Взрывы и работа ПВО были зафиксированы во многих областях Украины, в Киевской в частности.
Видео работы наших защитников и защитниц по ликвидации рашистских ракет в воздухе предоставил начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.
Подтвердил работу ПВО и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Леау повторил Сикана. ВИДЕО, как Милан проиграл Торино
- Победы Днепра-1 и Динамо, осечки Реала и Милана. Главные новости за 30 октября
- Металлист обратится в Комитет арбитров после матча со Львовом
- Вышли в футболках с буквами "Z" и "V": экс-игрок сборной Украины сыграл матч в оккупированном Крыму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Оlegуurсhak (Хмельницький)
31.10.2022 в 09:59
Ответить
0
0
Sisiha (Львов)
31.10.2022 в 09:34
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн