ВИДЕО как сбивали вражеские ракеты над Киевской областью

С самого утра 31 октября на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, раздается сигнал воздушной тревоги. Взрывы и работа ПВО были зафиксированы во многих областях Украины, в Киевской в частности.

Видео работы наших защитников и защитниц по ликвидации рашистских ракет в воздухе предоставил начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Подтвердил работу ПВО и глава Офиса президента Андрей Ермак.