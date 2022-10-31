  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВИДЕО как сбивали вражеские ракеты над Киевской областью
В тренде

ВИДЕО как сбивали вражеские ракеты над Киевской областью

Общие новости
(2 голосов)

Эффектно и эффективно

ВИДЕО как сбивали вражеские ракеты над Киевской областью

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

С самого утра 31 октября на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, раздается сигнал воздушной тревоги. Взрывы и работа ПВО были зафиксированы во многих областях Украины, в Киевской в частности.

Видео работы наших защитников и защитниц по ликвидации рашистских ракет в воздухе предоставил начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Подтвердил работу ПВО и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
31.10.2022 в 09:59
Сбивали, сбивали, но так и не сбили. Две ракеты в пустоту
Ответить
0
0
Sisiha (Львов)
31.10.2022 в 09:34
Как в фантастическом фильме про пришельцев с невидимым силовым барьером, о который разбиваются все ракеты: и первая и вторая
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде