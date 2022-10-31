Поражен объект, питающий 350 000 квартир в Киеве. В Украине объявлена энергетическая тревога

Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Офисе президента сообщили, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Информацию подтвердили в YASNO и ДТЭК. Составленные ранее графики аварийных отключений пока не актуальны. Энергетики вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Выключите или ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам быстрее решить проблемы со светом.