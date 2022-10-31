Поражен объект, питающий 350 000 квартир в Киеве. В Украине объявлена энергетическая тревога
Могут быть экстренные отключения электроэнергии
YASNO
Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В Офисе президента сообщили, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Информацию подтвердили в YASNO и ДТЭК. Составленные ранее графики аварийных отключений пока не актуальны. Энергетики вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Выключите или ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам быстрее решить проблемы со светом.
Популярное сейчас
- Голкипер Динамо: Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве в раздевалке
- Победы Днепра-1 и Динамо, осечки Реала и Милана. Главные новости за 30 октября
- Вернидуб – о матче с Динамо: В первые 20 минут нам все удавалось
- "Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии". Штайнмайер – о впечатлениях от визита в Украину
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО