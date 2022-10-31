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Поражен объект, питающий 350 000 квартир в Киеве. В Украине объявлена энергетическая тревога

Общие новости
(1 голосов)

Могут быть экстренные отключения электроэнергии

Поражен объект, питающий 350 000 квартир в Киеве. В Украине объявлена энергетическая тревога

YASNO

Новина українською

Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Офисе президента сообщили, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Информацию подтвердили в YASNO и ДТЭК. Составленные ранее графики аварийных отключений пока не актуальны. Энергетики вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Выключите или ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам быстрее решить проблемы со светом.

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В статье: война с россией
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Источник:
yasno.com.ua

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
31.10.2022 в 09:51
Країна-терорист тільки і вміє що тероризувати сусідів! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА ЗСУ!
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0
-1
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WuTаng (Київ)
31.10.2022 в 11:08
Що придурку, починає доходити??? Хто буде спонсорувати футбольчик тобі тепер не так важливо???
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0
0

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