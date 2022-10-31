Урожай ББМ и личного состава. Генштаб опубликовал потери противника за 30 октября
Орки, бегите с нашей земли
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 71820 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2686 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5485 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 1728 (+4) ед,
- РСЗО – 383 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 197 (+0) ед,
- самолетов – 275 (+1) ед,
- вертолетов – 253 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1),
- крылатые ракеты – 352 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8) ед,
- специальная техника – 154 (+0).
Данные уточняются. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
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