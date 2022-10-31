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Урожай ББМ и личного состава. Генштаб опубликовал потери противника за 30 октября

Общие новости
(1 голосов)

Орки, бегите с нашей земли

Урожай ББМ и личного состава. Генштаб опубликовал потери противника за 30 октября

Генштаб ЗСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 71820 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2686 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5485 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 1728 (+4) ед,
  • РСЗО – 383 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 197 (+0) ед,
  • самолетов – 275 (+1) ед,
  • вертолетов – 253 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1),
  • крылатые ракеты – 352 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8) ед,
  • специальная техника – 154 (+0).

Данные уточняются. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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В статье: война с россией
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