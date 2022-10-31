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Хроники утренней тревоги: украинская ПВО сбила почти все из полусотни ракет, выпущенных россиянами

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Уже идут отбои

Хроники утренней тревоги: украинская ПВО сбила почти все из полусотни ракет, выпущенных россиянами

Air Force Command of UA Armed Forces

Новина українською

В 07:00 31 октября российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и волгодонска (ростовская область).

44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности: Воздушное командование "Центр" - 18, Воздушное командование "Юг" - 12, Воздушное командование "Восток" - 9, Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины - 5.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
31.10.2022 в 10:52
Т.е. только 6-ть ракет всего не сбили? Надеюсь они много не разрушили
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