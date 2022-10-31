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На Днепропетровщине и Киевщине – прилеты в энергообъекты. В столице и области могут быть длительные отключения

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Соответствующие службы уже работают

На Днепропетровщине и Киевщине – прилеты в энергообъекты. В столице и области могут быть длительные отключения

ДТЕК

Новина українською

В Днепропетровской области зафиксированы прилеты во время утренней атаки от рашистов. россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы.

В Днепре также приостановили движение троллейбусов маршрута №6 на жилмассив Приднепровский и через Южный мост. По данным городских властей – из соображений безопасности. Отметим, что в Приднепровске находится тепловая электростанция.

Также сообщается, что часть Киевщины осталась без света из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, об этом заявил руководитель ОВА Кулеба. Жителей области призвали подготовиться к длительным отключениям электроэнергии. Предварительно известно об одном потерпевшем, есть разрушения частных зданий.

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В статье: война с россией
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