На Днепропетровщине и Киевщине – прилеты в энергообъекты. В столице и области могут быть длительные отключения
Соответствующие службы уже работают
ДТЕК
В Днепропетровской области зафиксированы прилеты во время утренней атаки от рашистов. россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы.
В Днепре также приостановили движение троллейбусов маршрута №6 на жилмассив Приднепровский и через Южный мост. По данным городских властей – из соображений безопасности. Отметим, что в Приднепровске находится тепловая электростанция.
Также сообщается, что часть Киевщины осталась без света из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, об этом заявил руководитель ОВА Кулеба. Жителей области призвали подготовиться к длительным отключениям электроэнергии. Предварительно известно об одном потерпевшем, есть разрушения частных зданий.
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