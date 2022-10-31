На севере Молдовы утром упала российская ракета
Это произошло во время атаки орков на Украину
МВС Молдови
В селе Наславча Окницкого района возле украинской границы на севере Молдовы утром 31 октября упала сбитая украинскими силами ПВО российская ракета. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.
Информации о пострадавших нет, однако в селе выбиты окна в домах. Правоохранители оцепили место падения ракеты, там сейчас работает оперативная группа.
Издание NewsMaker со ссылкой на заявление украинских властей пишет, что сегодня утром российские беспилотники атаковали Днестровскую гидроэлектростанцию. Она расположена в одном километре от плотины в Наславче.
По словам журналистов, момент падения российской ракеты был снят на видео. Село в Молдове, где упала российская ракета, закрыли правоохранители.
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