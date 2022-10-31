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В Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения. В одном из районов столицы уже есть электричество

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Где найти бюветы? Есть карта

В Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения. В одном из районов столицы уже есть электричество

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения в результате российских обстрелов утром 31 октября. Об этом сообщает Киевводоканал. В настоящее время специалисты работают над возобновлением работы водопроводных станций.

Людей призывают запастись водой. На карте от "Киевводфонда" можно найти ближайший бювет. Красным обозначены бюветы, которые временно не работают из-за отсутствия электроэнергии.

Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысячах оставшихся без света помещениях Киева, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. При этом отмечается, что благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по самому Киеву не зафиксировано, хотя утренние удары по Киевщине и повлияли на водо- и энергоснабжение столицы.

Читайте такжеНа Днепропетровщине и Киевщине – прилеты в энергообъекты. В столице и области могут быть длительные отключения

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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