  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-министр Украины рассказал о последствиях утренних обстрелов в исполнении россии
В тренде

Премьер-министр Украины рассказал о последствиях утренних обстрелов в исполнении россии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ремонтные бригады работают на полную мощность

Премьер-министр Украины рассказал о последствиях утренних обстрелов в исполнении россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Их цель – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура. Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические, как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44.

В Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения. Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть, отметил премьер-министр.

Читайте такжеВ Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения – жителей призвали идти в бюветы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Денис Шмыгаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/Denys_Smyhal

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде