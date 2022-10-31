Премьер-министр Украины рассказал о последствиях утренних обстрелов в исполнении россии

российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Их цель – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура. Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические, как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44.

В Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения. Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть, отметил премьер-министр.