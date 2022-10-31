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Эрдоган прокомментировал дальнейшие действия Турции в рамках зернового договора

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Можно это делать и без россии

Эрдоган прокомментировал дальнейшие действия Турции в рамках зернового договора

hurriyetdailynews.com

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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Турция "полна решимости" продолжать прилагать усилия для сохранения силы зернового соглашения с Украиной, несмотря на то, что россия приостановила свое участие. Как сообщает Hurriyet Daily News, Эрдоган в телевизионном обращении заявил:

"Хотя россия колеблется в этом отношении, поскольку она не обеспечена такими же средствами, мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству. Благодаря совместному механизму мы обеспечили относительное уменьшение продовольственного кризиса, предложив 9,3 миллиона тонн украинской пшеницы на службу миру".

Напомним, 29 октября россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а впоследствии российские СМИ сообщили, что россия официально уведомила об этом генсека ООН. Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых кремль обвиняет Украину и Великобританию.

В оркостане заявляют, что украинские военные "под руководством британских специалистов" якобы атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота рф и гражданские суда, "вовлеченные в обеспечение безопасности зернового коридора". В частности, минобороны рф признает, что "незначительные повреждения" получил морской тральщик Иван Голубец.

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В статье: война с россией Реджеп Тайип Эрдоган зерно
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Источник:
hurriyetdailynews.com

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